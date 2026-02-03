Sabbia velocità e colpi di scena | spettacolo totale all’Africa Eco Race

La seconda parte dell’Africa Eco Race è partita da poco e già mostra il suo volto più duro. I concorrenti si sfidano in Mauritania, dove le tappe diventano più impegnative e il ritmo si fa più veloce. Tra sorprese e colpi di scena, il rally raid più autentico del continente continua a tenere tutti con il fiato sospeso.

La seconda parte dell’Africa Eco Race è ufficialmente iniziata e lo spettacolo si sposta in Mauritania, dove i concorrenti affrontano una nuova fase decisiva del rally raid più autentico del continente africano. Dopo la conclusione delle impegnative tappe in Marocco, la classifica resta apertissima e la seconda settimana di gara promette battaglia su ogni chilometro. Prima del cambio di paese, i piloti hanno sfruttato la giornata di riposo a Dakhla per rigenerarsi, lavorare sui mezzi e prepararsi mentalmente a un percorso ancora lungo e complesso. Tra riparazioni, briefing tecnici e concentrazione massima, la tensione è salita in vista dell’ingresso nel deserto mauritano. 🔗 Leggi su Oasport.it

