Russia is ready for a new world with no nuclear limits Ryabkov says

La Russia si prepara a un mondo senza limiti sul controllo delle armi nucleari. Dopo la scadenza del trattato New START, Mosca afferma di essere pronta a vivere in un’epoca in cui non ci saranno più restrizioni sul numero di armi nucleari. Il governo russo ha ribadito la sua intenzione di andare avanti senza accordi vincolanti, segnando un cambiamento netto rispetto alla politica degli ultimi anni. La mossa crea nuove tensioni con gli Stati Uniti, che continuano a seguire una linea diversa sui controlli nucleari.

MOSCOW, Feb 3 (Reuters) - Russia is ready for the new reality of a world with no nuclear arms control limits after the New START treaty expires later this week, Russia's point man for arms control said on Tuesday. Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov also said that if the U.S. pumped lots of missile defence systems onto Greenland then Russia would have to take compensatory measures in its military sphere.

