russia e stati uniti si accordano su nuovo protocollo di disarmo nucleare

Russia e Stati Uniti hanno deciso di avviare nuove trattative sul disarmo nucleare. Dopo aver lasciato scadere il trattato New Start, che vincolava entrambi dal 2010, le due potenze hanno annunciato di voler negoziare un nuovo accordo. La scadenza del vecchio trattato, prevista per febbraio 2026, ha spinto i governi a cercare un modo per limitare di nuovo le armi nucleari. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra le due nazioni.

Il trattato New Start, che vincola Usa e Russia dal 2010, scadrà il 5 febbraio 2026. Le due nazioni, ormai senza limiti ufficiali sulle armi nucleari, hanno annunciato l'inizio di nuove negoziazioni per un accordo alternativo. A Mosca si parla di "nuova realtà" e del pericolo globale, mentre Washington invita a rafforzare la cooperazione. Gli accordi precedenti avevano fissato limiti alle armi strategiche, inclusi missili e impianti, rendendo difficile l'espansione del nucleare. Con la fine del New Start, l'assegnazione del nucleare è ormai libera da restrizioni. La Russia, pur essendo stata uno dei partner chiave nella firma del New Start, sembra ormai disposta a lasciare da parte il controllo delle armi.

Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i colloqui con l’Iran sul nucleare.

