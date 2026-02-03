Ruota della fortuna dal borgo dei Nebrodi agli studi Mediaset | studente universitario trionfa nel celebre game show

Paolo Casella, un giovane di 19 anni, ha appena vinto “La Ruota della Fortuna” su Canale 5. Originario di Santa Domenica Vittoria, studia ingegneria all’Università di Catania e sogna di diventare ingegnere. Nel frattempo, ha conquistato il pubblico e si prepara a vivere nuove avventure televisive, lasciando il borgo dei Nebrodi alle spalle.

Successo televisivo per un diciannovenne di Santa Domenica Vittoria, premiato con 36.500 euro davanti a Gerry Scotti Ha solo 19 anni, sogna un futuro da ingegnere e intanto conquista il pubblico nazionale. Paolo Casella, originario di Santa Domenica Vittoria, studente di Ingegneria all’Università di Catania, è il nuovo campione de “La Ruota della Fortuna”, lo storico quiz televisivo in onda su Canale 5, condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui. Il giovane concorrente nebroideo si è aggiudicato la puntata andata in onda il 1° febbraio, portando a casa un montepremi complessivo di 36.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Santa Domenica Vittoria Gerry Scotti trionfa con La Ruota della Fortuna: Mediaset conferma il prolungamento del game show grazie agli ascolti record LA RUOTA DELLA FORTUNA: ARRIVA UNA GHIOTTA NOVITÀ NEL GAME DI CANALE 5 La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Santa Domenica Vittoria Argomenti discussi: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti cambia tutto: Basta gettoni d’oro. Poi la freddura di Samira Lui; La ruota della fortuna: Gerry Scotti e l'annuncio dei nuovi premi in soldi reali Video; La Ruota della Fortuna, quanto non ha vinto la campionessa Marika ieri 28 gennaio; La Ruota della Fortuna, puntata speciale: in pensione dopo 40 anni di carriera. La Ruota della Fortuna, Bagaglino edition: dal vestito prestato a quel maranza del sultanoGerry Scotti e Samira Lui si sono lasciati andare a qualche battuta nel corso dell’anteprima, riportando indietro l’orologio di qualche anno ... dilei.it Addio ai gettoni d’oro: La Ruota della Fortuna e il Milionario pagano ora le vincite in soldi veriDal 1° febbraio 2026 La Ruota della Fortuna e Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo dicono addio ai gettoni d’oro: i concorrenti riceveranno le vincite in denaro vero, tramite bonifico già tassato. A ... corrieredellumbria.it “Ho avuto un’emorragia a una corda vocale”. Nicla Ozenda, giovane cantante de La Ruota della Fortuna è stata criticata sui social perché in molti hanno notato un cambiamento nella sua voce. Ora ha avuto il coraggio di raccontare cosa è accaduto - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.