Rugani alla Fiorentina | primo allenamento con la Viola per l’ex Juve – FOTO

Daniele Rugani ha svolto oggi il suo primo allenamento con la Fiorentina. L’ex giocatore della Juventus si è presentato in campo con i nuovi compagni e ha iniziato a lavorare con la squadra toscana. La sua presenza è stata subito visibile, e ora resta da vedere come si inseriranno le sue qualità nel nuovo sistema di gioco.

Rugani alla Fiorentina: il difensore ha svolto il primo allenamento con la squadra toscana. Ecco come è andata la seduta dell'ex Juve. Il calciomercato invernale ha regalato un ultimo sussulto proprio sul traguardo, portando a termine un'operazione che profuma di esperienza e solidità per la difesa di Vanoli. Dopo anni trascorsi all'ombra della Mole, Daniele Rugani ha scelto di rimettersi in gioco in una piazza ambiziosa, e l'entusiasmo attorno al suo arrivo è già palpabile. Questa mattina, il Viola Park ha fatto da cornice al primo atto ufficiale di questa nuova avventura: si è svolta infatti la prima seduta di allenamento in Viola per Rugani, un momento simbolico che segna l'inizio della sua esperienza a Firenze.

