Rufina in testa non a caso | E ora rimaniamo umili

Questa mattina l’Audax Rufina si prende il primo posto nel girone C. Dopo settimane di corsa e inseguimenti, la squadra toscana ha superato Sinalunghese e Casentino Academy, conquistando la vetta da sola. Il mister della Rufina, in testa alla classifica, ha detto:

C’è una nuova regina nel girone C: l’Audax Rufina. Dopo settimane trascorse a tallonare le fuggitive, Sinalunghese prima, Casentino Academy poi, il vessillo bianconero sventola solitario sul gradino più alto. La rincorsa è stata un capolavoro di costanza e nervi saldi: a metà dicembre il distacco di quattro lunghezze sembrava un ostacolo, la squadra ha saputo erodere il margine punto dopo punto. Il segreto ha nome e cognome: Alessandro Francini. Sotto la sua guida, la squadra ha saputo costruire una solidità mentale indispensabile per avere questi risultati. Merito di una rosa e compatta e dei 16 gol di Alex Ceramelli, bomber di razza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rufina, in testa non a caso: "E ora rimaniamo umili" Approfondimenti su Rufina Audax Roma, Koné: “Siamo in testa alla classifica, ma dobbiamo restare umili” Ramadani dopo l’intervallo: «Rimaniamo compatti, ora la Juventus giocherà più forte» Dopo l’intervallo, Ramadani ha invitato la squadra a mantenere la compattezza, sottolineando che la Juventus è pronta a rispondere con maggiore intensità. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. GIOVANISSIMI A, ANTELLESE -RUFINA 5-2 Vince ancora l’Antellese (terza consecutiva)imbattuta in questo 2026! Partono forte i ragazzi di casa ma con molta imprecisione. Al terzo Forni crossa da angolo ma nessuno spinge dentro la palla che attravers - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.