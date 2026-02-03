Rudy Guede nel diario segreto della ex il racconto degli abusi

Rudy Guede finisce di nuovo sotto i riflettori. Questa volta, le accuse arrivano da un diario segreto della ex fidanzata, dove si raccontano presunti abusi e violenze. Il 39enne si trova ora a processo davanti al tribunale di Viterbo con l’accusa di violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti.

Appuntati (anche) in un diario segreto i presunti abusi di Rudy Guede sulla ex fidanzata, per cui il 39enne è finito a processo davanti al tribunale di Viterbo per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti. A scriverlo, a mano e con tanto di disegni, la 25enne che lo accusa e che si è costituita parte civile. Il collegio dei giudici ascolterà il suo racconto alla prossima udienza, fissata per l’11 maggio. INTERVISTA alla ex fidanzata di Rudy Guede: "Mi ha rovinato la vita. Io sottomessa, umiliata, violata" Nel frattempo, oltre al diario della ragazza in cui, in particolare, sarebbe stato raccontato un “brutto episodio” avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2022, il tribunale ha acquisito una serie di documenti già presentati alla polizia durante le denunce e le indagini iniziate nell’estate del 2023: screenshot di chat e messaggi Whatsapp, foto di lividi sulla giovane, certificati relativi a un’interruzione di gravidanza e un file audio-video di circa tredici minuti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

