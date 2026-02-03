Rubano superacolici e picchiano il vigilante

Questa mattina, due uomini hanno preso di mira un supermercato in città. Hanno riempito lo zaino di superalcolici e sono corsi via senza pagare, superando le casse. Quando il vigilante ha cercato di bloccarli, sono passati alle mani e lo hanno picchiato. Ora stanno cercando di rintracciarli.

Avevano riempito lo zaino di superalcolici e si erano dileguati tra le corsie del supermercato, superando le casse senza pagare nel vano tentativo di fuggire via. Un piano naufragato di fronte al tempestivo intervento dell'addetto alla sicurezza, rimasto però a sua volta colpito mentre impediva ai banditi di allontanarsi. Sono stati attimi di grande concitazione e paura quelli vissuti nei giorni scorsi all' Esselunga del Centro Meridiana di Casalecchio, culminati con l'arresto di due uomini, entrambi italiani e già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di rapina impropria. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, i malviventi – rispettivamente di 42 e 48 anni – si erano introdotti all'interno del punto vendita con l'intento di prelevare dagli scaffali alcune bottiglie di superalcolici, infilandole nei rispettivi zainetti per poterle nascondere e fuggire via senza pagare.

