Rotterdam 55 dove il cinema si fa espanso ed esposto

Al centro del festival di Rotterdam, il cinema si mostra in modo più aperto e coinvolgente. Le piazze sono piene di giovani programmatore, produttori, registi e autori, tutti in cerca di nuove collaborazioni e coproduzioni. La gente sorride, si ferma a guardare, si confronta tra le installazioni e le proiezioni. È una festa del cinema che non si limita allo schermo, ma si allarga alle strade e alle persone.

Cinema Tra i titoli del festival, le due versioni di «Krakatoa» di Carlos Casas dove la visione si fa esperienza sensoriale, quasi una rêverie o una allucinazione

