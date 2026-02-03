Rottamazione quinquies cosa succede se non pago una rata? E quali multe posso sanare? Tutte le Faq delle Entrate
La Rottamazione quinquies permette ai contribuenti di pagare le cartelle esattoriali dal 2000 al 2023. Ma cosa succede se non si effettua una rata? E quali multe si possono ancora sanare? Le Entrate rispondono alle domande più frequenti, chiarendo i rischi e le opportunità di questa misura.
La Rottamazione quinquies amplia ancora una volta il perimetro della definizione agevolata dei debiti fiscali, consentendo di sanare cartelle affidate alla riscossione tra il 2000 e il 2023 pagando solo il capitale e alcune spese accessorie. Rottamazionq quinquies, tutte le Faq Ma l’attenzione dei contribuenti si concentra soprattutto su due nodi cruciali: cosa succede se non si paga una rata e quali sanzioni, in particolare le multe, sono effettivamente incluse? Le risposte a queste e ad altre domande nelle Faq sulla nuova edizione della rottamazione pubblicate dall'Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
