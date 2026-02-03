Rotonda31 mercoledì 4 febbraio il cabaret di Consalvo Noberini
Mercoledì sera Rotonda31 ospita il cabaret di Consalvo Noberini. L’attore toscano, noto per la sua esperienza nel mondo dell’humour, sale sul palco alle 21.30 per uno spettacolo che promette risate assicurate. L’evento ha già attirato l’attenzione di molti appassionati di cabaret in zona.
