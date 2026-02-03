Rotonda31 mercoledì 4 febbraio il cabaret di Consalvo Noberini

Da livornotoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì sera Rotonda31 ospita il cabaret di Consalvo Noberini. L’attore toscano, noto per la sua esperienza nel mondo dell’humour, sale sul palco alle 21.30 per uno spettacolo che promette risate assicurate. L’evento ha già attirato l’attenzione di molti appassionati di cabaret in zona.

Mercoledì 4 febbraio, alle 21.30, appuntamento a Rotonda31 con il cabaret di Consalvo Noberini, uno dei più "navigati" mattatori toscani del genere humour. La maglia amaranto sembra cucita addosso al comico, il passato di elettrauto nella piazza ardenzina ha lasciato un segno indelebile nei suoi.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Consalvo Noberini

I programmi TV di oggi 2 febbraio 2026: fiction, cabaret e film

Oggi in TV, tra fiction, cabaret e film, c’è davvero di tutto.

Una Nuova Vita, anticipazioni seconda puntata di mercoledì 4 febbraio 2026

Mercoledì 4 febbraio andrà in onda la seconda puntata di

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Consalvo Noberini

Argomenti discussi: Rotonda31, mercoledì cabaret con Consalvo Noberini.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.