Rosa Parks la donna che disse No | la storia dell’attivista dei diritti civili

Rosa Parks, la donna che si oppose all’ingiustizia sui mezzi pubblici, rimane un simbolo di coraggio. Nata nel 1913 in Alabama, ha deciso di rifiutarsi di cedere il posto a un bianco sull’autobus, un gesto che ha scatenato una protesta che ha cambiato la storia dei diritti civili negli Stati Uniti. La sua determinazione ha ispirato movimenti e ha portato a importanti cambiamenti legali, portando infine alla medaglia presidenziale. La sua vita, fatta di piccoli gesti e grandi scelte, dimostra come una persona possa fare

Rosa Louise McCauley nasce il 4 febbraio 1913 a Tuskegee, Alabama. Figlia di James e Leona McCauley, cresce tra Pine Level e la fattoria dei nonni, ex schiavi, dove impara il valore del lavoro e della resilienza. Gli anni dell'infanzia sono segnati dalla segregazione razziale e dalla violenza del Ku Klux Klan, che minaccia la sicurezza della sua famiglia.

