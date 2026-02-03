Romano Siulp | Su Askatasuna il centrosinistra è ambiguo Basta ideologia se si parla di sicurezza

Il rappresentante del Siulp Romano accusa il centrosinistra di essere ambiguo sui temi della sicurezza. Secondo lui, il partito ha legami con ambienti che alimentano la violenza e il corteo di Askatasuna ne sarebbe un esempio. Romano chiede di lasciar perdere le ideologie e concentrarsi sui fatti concreti.

"Il corteo di Askatasuna? Che il centrosinistra abbia rapporti con gli ambienti da cui nascono le galassie più violente, è incontrovertibile". Così al Foglio Felice Romano, segretario generale del Sindacato italiano unitario dei lavoratori della Polizia, mentre Torino affronta i postumi della manifestazione di sabato contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Come prevedibile, il corteo è scivolato in guerriglia urbana, con tanto molotov e scontri con le forze dell'ordine. In mezzo a quelle strade, a pochi metri dal campus universitario Luigi Einaudi, un agente di 29 anni veniva preso a calci e pugni, poi anche a colpi di martello.

