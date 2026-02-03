Roma si tinge di rosso il Capodanno Cinese 2026 invade Piazza Vittorio con spettacoli street food e dragoni Ecco quando

Roma si prepara a vivere un weekend di festa con il Capodanno Cinese 2026. Piazza Vittorio si riempirà di luci, musica e sapori, con spettacoli, street food e dragoni che danzeranno tra la folla. La città si apre a culture lontane, offrendo a residenti e visitatori un’occasione per scoprire tradizioni diverse e divertirsi insieme. La festa prenderà il via tra poche ore, promettendo un evento colorato e coinvolgente.

Roma è pronta a vestirsi con uno dei suoi mille volti e a lasciarsi attraversare da colori, suoni e simboli che arrivano da lontano: per alcuni giorni la Capitale si trasformerà in un ponte tra culture, accogliendo una delle feste più spettacolari e partecipate dell’anno, ovvero il Capodanno Cinese 2026. Al centro della città torneranno i dragoni danzanti, i profumi dello street food e l’antica ritualità cinese, in un evento che ogni anno richiama migliaia di persone. LEGGI ANCHE: ‘Tutti gli DÈI’ come viaggio dell’anima: il Grand Tour secondo Ferzan Ozpetek Piazza Vittorio cuore della festa del Capodanno Cinese a Roma.🔗 Leggi su Funweek.it

