Roma ruba la bicicletta del rider e scappa lungo via Nazionale

Da romatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rider è stato derubato della sua bicicletta ieri sera lungo via Nazionale. Il ladro ha tentato di scappare, ma i carabinieri della stazione Roma Quirinale sono intervenuti subito. Dopo un breve inseguimento, hanno arrestato il ladro e recuperato la bicicletta.

Un rider è stato derubato della sua bicicletta nella tarda serata di ieri. Ad aiutarlo sono stati i carabinieri della stazione Roma Quirinale che hanno inseguito il ladro e lo hanno arrestato. Si tratta di un 27enne di origini egiziane, già noto alle forze dell’ordine per specifici precedenti, con l’accusa di furto aggravato. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno infatti sorpreso l’uomo in via Nazionale mentre sottraeva una bicicletta elettrica regolarmente parcheggiata. L’uomo ha approfittato di un momento di distrazione del proprietario, un rider impegnato a ritirare un ordine presso un vicino fast food.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Roma Nazionale

Vicenza, ruba bicicletta e scappa; fermato pochi metri dopo: nello zaino materiale sospetto

Ruba dagli scaffali del supermercato e scappa senza pagare: arrestato un 35enne

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Nazionale

Argomenti discussi: Furto in farmacia, sfonda l’ingresso con ascia, ruba 270 euro e scappa in bici: preso; Fermato mentre ruba bicicletta elettrica fugge perdendo accetta e mazza.

Ruba una bicicletta elettrica e aggredisce il proprietario alla stazione di Bologna, arrestato 50enneUn giovane pakistano è stato vittima di rapina alla stazione di Bologna: la Polizia Ferroviaria ha recuperato la bici e arrestato il responsabile. virgilio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.