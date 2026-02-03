Roma ruba la bicicletta del rider e scappa lungo via Nazionale

Un rider è stato derubato della sua bicicletta ieri sera lungo via Nazionale. Il ladro ha tentato di scappare, ma i carabinieri della stazione Roma Quirinale sono intervenuti subito. Dopo un breve inseguimento, hanno arrestato il ladro e recuperato la bicicletta.

Un rider è stato derubato della sua bicicletta nella tarda serata di ieri. Ad aiutarlo sono stati i carabinieri della stazione Roma Quirinale che hanno inseguito il ladro e lo hanno arrestato. Si tratta di un 27enne di origini egiziane, già noto alle forze dell’ordine per specifici precedenti, con l’accusa di furto aggravato. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno infatti sorpreso l’uomo in via Nazionale mentre sottraeva una bicicletta elettrica regolarmente parcheggiata. L’uomo ha approfittato di un momento di distrazione del proprietario, un rider impegnato a ritirare un ordine presso un vicino fast food.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma Nazionale

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Nazionale

Argomenti discussi: Furto in farmacia, sfonda l’ingresso con ascia, ruba 270 euro e scappa in bici: preso; Fermato mentre ruba bicicletta elettrica fugge perdendo accetta e mazza.

Ruba una bicicletta elettrica e aggredisce il proprietario alla stazione di Bologna, arrestato 50enneUn giovane pakistano è stato vittima di rapina alla stazione di Bologna: la Polizia Ferroviaria ha recuperato la bici e arrestato il responsabile. virgilio.it

7' - Occasione clamorosa per la Roma: Soulé ruba palla, appoggio per Pellegrini che perde il tempo e alla fine si fa chiudere dalla difesa a pochi metri da Lafont #EuropaLeague #PanathinaikosRoma 0-0 x.com

RTTR ALTO ADIGE. . SPACCATE A BOLZANO NELLA NOTTE Ancora spaccate nella zona di via Roma a Bolzano. Nel distributore di carburante appena inaugurato un uomo spacca tutto si ferisce, ruba cioccolatini e bibite e lascia e non prende gli unici soldi - facebook.com facebook