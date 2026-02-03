Roma regina del mercato? Gasperini | Mettetevi d’accordo o facciamo l’under 23 o andiamo in Champions

La Roma ha perso 1-0 a Udine e il tecnico Gasperini non ha usato mezzi termini. Durante la conferenza stampa, ha chiesto chiarezza sulla strategia della società, insistendo sul fatto che o si fa l’Under 23 oppure si punta alla Champions. Le sue parole suonano come una critica diretta alle scelte del club, che sembra ancora lontano dall’essere una squadra affidabile.

La Roma sarà anche la regina del mercato ma – a giudicare dalle parole di Gasperini – non sembra. Il tecnico ha polemizzato ieri sera in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 a Udine. Gasperini in conferenza è tornato sugli obiettivi della squadra, alla luce del mercato di gennaio: “Però mettetevi d’accordo, uno mi chiede di parlare della Champions League, un altro dell’U23. Parliamo di ragazzi come Robinio Vaz e Venturino. Bisogna mettersi d’accordo oppure saremo sempre scontenti. L’Udinese ha undici punti in meno della Roma, dove si sono visti? E’ una squadra forte, la Serie A è un campionato difficile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Gian Piero Gasperini si è lasciato andare a una dura presa di posizione dopo la sconfitta contro l'Udinese.

La Roma si conferma protagonista nel mercato, con due acquisti recenti in sole 24 ore, segnando una strategia rapida e decisa.

