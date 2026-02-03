Roma lite tra clochard | polacco cosparge il rivale di alcol e gli dà fuoco

La polizia ha arrestato un uomo di 50 anni, senza fissa dimora, accusato di aver tentato di uccidere un clochard durante una lite a Roma. Dopo averlo cosparso di alcol, l’ha dato fuoco, scatenando un intervento immediato delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno fermato il polacco poco dopo l’accaduto, e ora sta fronteggiando l’accusa di tentato omicidio.

Dopo una lite ha cercato di dare fuoco a un clochard. Per questo motivo i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante, insieme ai militari della stazione Roma San Lorenzo, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un polacco di 50 anni, anche lui senza fissa dimora, accusato di tentato omicidio. La misura è arrivata dopo un'indagine, partita subito dopo il drammatico episodio, avvenuto la sera di sabato 24 gennaio in via dei Marsi, all'angolo con via dei Sardi. Un 44enne romeno, che si trovava in un giaciglio di fortuna, era stato soccorso dai carabinieri con gravissime ustioni su gran parte del corpo, dopo che un aggressore gli aveva versato addosso del liquido infiammabile, appiccando il fuoco.

