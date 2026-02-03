La Roma si prepara a ripartire con Gasperini in panchina, dopo il mercato di gennaio. Il gong è suonato, e ora i giallorossi devono concentrarsi sul campo. Da febbraio in poi, non ci sono più scuse o alibi: il momento di dimostrare il proprio valore è arrivato.

Il gong del calciomercato di gennaio è suonato, e per la Roma è quasi un sollievo. Perché da febbraio in poi non ci sono più alibi, non ci sono più “attese”, non c’è più la tentazione di guardare altrove. C’è un gruppo definito, una stagione che entra nel suo tratto più vero e un’idea di calcio che, per sua natura, chiede tempo e ripetizioni prima di diventare automatismo. Il mercato invernale si è chiuso ieri 2 febbraio alle 20:00, e poche minuti dopo è arrivata anche la fotografia più spigolosa del momento giallorosso, lo stop di Udine: 1-0. Una sconfitta che non cancella il percorso, ma lo rimette dentro i margini reali della corsa Champions: Roma quinta con 43 punti dopo 23 partite, davanti un blocco compatto e nervoso, con Inter in testa a 55 e Juventus quarta a 45. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, la testa al campo: il post-mercato può accendere la Roma di Gasperini

Dopo la partita di Europa League contro lo Stoccarda, Gasperini ha commentato la prestazione della Roma e ha sottolineato le qualità di Pisilli, paragonandolo a Tardelli.

