La Roma affronta un momento complicato con l’infortunio di Angelino. Dopo settimane di incertezze e qualche battuta di arresto, sembra che il peggio sia passato. Ora si lavora per il suo rientro, che viene fissato in rosso e diventa una priorità per il club. Intanto, mister Gasperini non perde occasione per lanciare le sue frecciatine, mentre il mercato resta scettico sulle reali possibilità di rinforzi. La squadra spera di ritrovare presto serenità e forze fresche.

Tra battute di arresto, scetticismi di mercato e le frecciatine di mister Gasperini, la Roma ha un disperato bisogno di notizie positive. Ecco allora che l’ambiente può sorridere per il buon prosieguo del processo di reintegro in squadra di Angelino, esterno che nella stagione scorsa aveva rappresentato una delle pedine più luminose sotto la gestione di Claudio Ranieri. La panchina dopo la guarigione, i 6 minuti di Glasgow contro il Celtic e i 5 contro il Panathinaikos, disputati per lo meno in una partita più delicata: questi i passi svolti dal talento spagnolo negli ultimi due mesi verso il rientro a pieno regime. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, infortunio Angelino: il peggio è passato e ora il rientro è cerchiato in rosso

Dumfries si avvicina al rientro dopo l’infortunio, con l’obiettivo di tornare in campo in tempo per il big match contro il Milan, previsto l’8 marzo.

