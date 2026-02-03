La Roma si prepara a tre cambi in lista Uefa durante la pausa tra la fase a gironi e gli ottavi di finale. La Uefa ha aperto questa possibilità, permettendo alle squadre di effettuare tre sostituzioni in più, senza dover aspettare la ripresa delle competizioni. La Roma, che ha chiuso al ottavo posto sul campo del Panathinaikos, evita così i turni di qualificazione e si concentra già sugli incontri futuri.

Una possibilità di modificare la rosa disponibile per gli incontri in campo europeo, così la Uefa permette di effettuare tre sostituzioni durante la “sosta” tra League Phase e i play-off per l’accesso agli ottavi di finale – a cui la Roma, grazie all’ottavo posto ottenuto sul campo del Panathinaikos non dovrà disputare. I cambi, come da regolamento, dovranno essere effettuati dalla società entro le 24 di giovedì 5 febbraio. Criteri su ingressi ed uscite. Come si legge nel regolamento Uefa la “finestra” in questione, posta a termine del calciomercato invernale, è l’unica possibilità di cambiare le rose nel corso della stagione sportiva per i club che hanno superato la fase campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, finito il mercato: ora tre cambi in lista Uefa

Approfondimenti su Roma UEFA

La Roma ha deciso di puntare ancora su Carrasco, considerato il giocatore più adatto alle loro esigenze.

Sul fronte mercato dell’Inter, l’eventuale arrivo di Cancelo è ancora in discussione, mentre resta da risolvere l’incognita legata alla lista Uefa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma UEFA

Argomenti discussi: MERCATO FINITO! Così è andato l'ultimo giorno; Gasperini: Mercato? Per fortuna è finito. Contento di aver preso Malen; Roma e Napoli, è duello di mercato per Sulemana: ecco chi la può spuntare; Bryan Zaragoza nuovo obiettivo di mercato della Roma: perché può essere il profilo giusto per Gasperini.

Roma, ora il rinnovo di Celik: per il turco è la priorità. Ma serve... L'offertaFinito il mercato di riparazione di gennaio, è già tempo di guardare al futuro per le formazioni di Serie A. E tra le priorità ci. tuttomercatoweb.com

Mercato Roma, per Gasperini è sbarcato ZaragozaMalen, Robinio Vaz, Venturino e Zaragoza. È questo il menù completo del mercato invernale della Roma che si è evidentemente ... iltempo.it

La polizia di Roma Capitale ha denunciato un uomo per guida in stato di ebrezza. La scorsa notte è finito contro il muro di cinta del parco archeologico dell’Appia Antica dopo essersi scontrato con un’altra auto - facebook.com facebook