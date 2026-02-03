Roma Est senza acqua | emergenza rientra solo in parte ancora disagi in diversi quartieri

Roma Est continua a vivere ore di emergenza idrica. La rottura di una condotta principale su via Prenestina ha lasciato senza acqua migliaia di residenti, creando disagi in diversi quartieri. La situazione resta difficile, anche se l’emergenza è stata parzialmente contenuta.

Roma Est sta vivendo ore di forte emergenza idrica a causa della rottura di una condotta principale su via Prenestina, un guasto che ha lasciato migliaia di cittadini senza acqua per quasi un’intera giornata. In diverse zone il servizio sta gradualmente tornando alla normalità, ma permangono criticità, soprattutto nei quartieri più colpiti del V e VI Municipio. Il danno, che ha provocato la dispersione di oltre 50mila litri d’acqua, si è rivelato più complesso del previsto. A cedere è stato infatti un sifone di una conduttura antichissima, risalente al Seicento, che attraversava una proprietà privata al civico 916 di via Prenestina, all’altezza di Tor Tre Teste.🔗 Leggi su Funweek.it

A Roma est, i residenti si trovano di nuovo senza acqua.

