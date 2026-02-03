Roma choc a San Lorenzo | tenta di dare fuoco ad un clochard

Una sera di tensione a San Lorenzo, a Roma. Un uomo di 50 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver tentato di dare fuoco a un clochard. I militari del Nucleo Operativo e della Stazione locale sono intervenuti rapidamente, bloccando il sospettato prima che potesse compiere l’atto. Ora si trova in cella, in attesa di ulteriori sviluppi.

Roma, 3 febbraio 2026 – I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, unitamente ai militari della Stazione Roma San Lorenzo, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino polacco di 50 anni, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. Il provvedimento scaturisce da un'approfondita e serrata attività d'indagine avviata subito dopo il drammatico episodio avvenuto la sera di sabato 24 gennaio in via dei Marsi, all'angolo con via dei Sardi. In quell'occasione, un 44enne romeno, che si trovava in un giaciglio di fortuna, era stato soccorso dai carabinieri con gravissime ustioni su gran parte del corpo dopo che un aggressore gli aveva versato addosso del liquido infiammabile appiccandogli il fuoco.

