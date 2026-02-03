Roma cessione a sorpresa | Sangaré va all’Elche in prestito

La Roma ha trovato un accordo con l’Elche per il trasferimento di Buba Sangaré. Il centrocampista ivoriano andrà in prestito in Spagna, senza che ci siano state molte settimane di trattative. La società giallorossa ha deciso di cedere il giocatore, che in questa fase della stagione non rientrava più nei piani tecnici. Fabrizio Romano conferma la trattativa, che è stata definita nelle ultime ore. Sangaré saluta Roma e si prepara a vestire la maglia dell’Elche, in una mossa che cambia ancora una volta il volto della rosa allenata da

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la Roma ha raggiunto l'accordo totale con l' Elche per il trasferimento di Buba Sangaré. Operazione impostata in prestito, già definita in tutti i dettagli. Il terzino destro spagnolo, punto fermo della Primavera giallorossa, farà ritorno in patria per misurarsi con il calcio professionistico. La destinazione è la Segunda División, scelta condivisa per accelerare il percorso di crescita attraverso minutaggio e responsabilità.

