Roma si è svegliata con una notizia improvvisa: Maria Rita Parsi è morta lunedì 2 febbraio, all’età di 78 anni. La psicologa e scrittrice era conosciuta per le sue apparizioni in TV e il suo lavoro nel campo della psicologia. La sua scomparsa ha sorpreso molti, soprattutto dopo le recenti frasi che aveva pronunciato in pubblico, che avevano fatto discutere. La città si stringe intorno alla famiglia e ai tanti che l’apprezzavano.

Roma si è svegliata con una notizia che nessuno aveva in agenda: Maria Rita Parsi è morta lunedì 2 febbraio, a 78 anni. E fin qui, purtroppo, la cronaca. Ma il dettaglio che ha fatto alzare più di un sopracciglio è un altro: secondo i racconti di chi le era vicino, non risultavano malattie note. Una di quelle scomparse che arrivano senza preavviso e lasciano tutti a chiedersi: com’è possibile? Chi era Maria Rita Parsi. Nel giro di poche ore, tv e social (sì, anche quelli) si sono riempiti di ricordi, aneddoti e piccoli frammenti di quotidianità. Perché Parsi non era “solo” una professionista: era un volto riconoscibile, una presenza costante, una di quelle persone che entrano nelle case degli italiani con tono fermo e parole semplici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Roma, addio a Maria Rita Parsi: “Non era malata” e quelle frasi in tv che hanno spiazzato tutti

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Eleonora Daniele si emoziona in diretta tv mentre ricorda Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni.

Maria Rita Parsi torna a parlare in tv e le sue parole colpiscono ancora.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Addio a Maria Rita Parsi, psicologa impegnata nella difesa dei diritti dei minori; Addio a Maria Rita Parsi, la psicologa dei bambini. Sabato 7 febbraio i funerali a Roma; Roma - Addio a Maria Rita Parsi, psicoterapeuta in prima linea per i diritti dell’infanzia; Addio a Maria Rita Parsi, paladina diritti dei bambini.

Addio a Maria Rita Parsi, una vita in difesa dei diritti dell'infanziaNell'aprile 2025 fu intervistata dalla Tgr Rai Molise a proposito del disagio giovanile e dei segnali premonitori. Ecco che cosa aveva detto ... rainews.it

Addio a Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta dalla parte dei bambiniOggi si è spenta a Roma (dopo un malore) all’età di 78 anni Maria Rita Parsi , psicologa, psicoterapeuta, psicopedagogista, scrittrice e divulgatrice italiana, tra le figure più note e autorevoli nel ... corrierenazionale.it

È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento - facebook.com facebook

È scomparsa all’età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le voci più autorevoli nel dibattito italiano su infanzia e adolescenza. tuttoscuola.com/addio-a-maria-… x.com