Il rendimento casalingo recente è da paura. Perché l’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, negli ultimi cinque incontri, ha racimolato un solo punto, conseguenza del 3 a 3 con il Grosseto. Ad allungare la serie nera domestica ha provveduto l’ Azzurra Novara, sabotatrice del PalaSomaschini per 5 a 2. La formazione piemontese, reduce da tre stop consecutivi, ha dunque rialzato la testa nell’impianto seregnese, conquistando meritamente tre punti utili in chiave salvezza. In precedenza l’ex PalaPorada era stato saccheggiato da Trissino, Viareggio e Amatori Lodi. Amare tappe di caduta libera che Monza dovrà cercare di arrestare perlomeno in ambito europeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roller in caduta libera. Anche Novara ne approfitta

Questa sera l'Hockey Roller Club Monza cerca di risollevarsi dopo due sconfitte consecutive in Coppa.

