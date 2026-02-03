Milano, 24 gennaio – La Federazione Italiana Sport Invernali ha deciso di sostenere Rebecca Passler, la biathleta altoatesina di 24 anni sospesa dall’attività. La sospensione cautelare arriva dopo che la giovane atleta è risultata positiva a un controllo antidoping effettuato circa un mese fa. La federazione ha annunciato che approfondirà il caso e valuterà le prossime mosse.

Milano – Rebecca Passler, biathleta altoatesina di 24 anni, è stata oggi sospesa dall’attività in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping, per essere stata riscontrata positiva ad un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio e disposto da Nado Italia (leggi qui). Di conseguenza, Passler è stata esclusa dalla squadra italiana e non prenderà parte ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La Federazione Italiana Sport Invernali, da sempre, combatte in ogni modo l’utilizzo di sostanze proibite durante la pratica sportiva e lo fa educando i propri atleti, sin da giovanissimi, a praticare lo sport nel rispetto delle regole e nella massima correttezza.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Rebecca Passler

Rebecca Passler non gareggerà alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Rebecca Passler

Argomenti discussi: Roda: La Federazione Italiana Sport Invernali supporta Rebecca Passler e approfondirà il caso; Flavio Roda: La Federazione Italiana Sport Invernali supporta Rebecca Passler e approfondirà il caso; FISI, bilancio positivo per le tappe italiane di Coppa del Mondo. Il Presidente Roda: Organizzazioni di altissimo livello; Flavio Roda sugli obiettivi olimpici. Il punto su D’Antonio e Innerhofer, le stelle Goggia e Brignone.

Rebecca Passler, Flavio Roda parla chiaro dopo l'esclusione da Milano Cortina 2026E’ essenziale che si vada a fondo della questione per sgombrare il campo da ogni equivoco che potrebbe segnare pesantemente la carriera di Rebecca e l’immagine federale ... msn.com

Caso doping Rebecca Passler, il presidente FISI Flavio Roda: La Federazione intende supportare l'atleta in tutte le sedi. Essenziale andare in fondoOLIMPIADI DI MILANO-CORTINA 2026 - Nelle ultime ore è emerso il primo caso di positività al doping della rassegna a cinque cerchi, che ha coinvolto la biatleta. eurosport.it

Nuovi impegni per la scherma azzurra! Tra il 5 e l'8 febbraio, il fioretto è atteso a Torino per il Grand Prix, mentre la Coppa del Mondo di spada si divide tra Germania e Cina. Programma e convocati https://bit.ly/4tkEhVx Federazione Italiana Scherma - facebook.com facebook