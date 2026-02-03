Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio e rivela la sua verità sul tradimento di Raoul Bova. Dopo mesi di silenzio, la showgirl si apre e spiega cosa ha scoperto su Andrea Iannone, mettendo fine al riserbo che durava da tempo. Ora, le sue parole fanno luce su una vicenda che ha fatto molto parlare negli ultimi mesi.

Dopo mesi di riserbo, Rocío Muñoz Morales ha deciso di parlare e raccontare la sua versione dei fatti. In una lunga intervista a Vanity Fair, l’attrice 37enne affronta il terremoto mediatico che ha travolto la storia con Raoul Bova, una relazione durata quattordici anni e naufragata la scorsa estate sotto le cannonate di un gossip che definisce “grottesco e sgradevole” e che l’ha spinta a chiudersi per proteggere la serenità delle sue bambine. “Siamo stati una famiglia fino alla scorsa estate”, spiega Rocío Muñoz Morales. “Stavamo insieme da 14 anni e, come ogni coppia, abbiamo avuto discese e salite. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio sul tradimento di Raoul Bova e rivela su Andrea Iannone..

Approfondimenti su Raoul Bova

Rocio Munoz Morales rompe il silenzio e parla per la prima volta dei rumors che la riguardano.

Ultime notizie su Raoul Bova

