Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio per la prima volta dopo l’incidente degli occhi spaccanti. La attrice spagnola dice di essere delusa, ma non chiude le porte a nuove amicizie. Racconta di essersi scoperta più forte e più buona, pronta a affrontare tutto con il sorriso.

Delusa sì ma ancora aperte a nuove conoscenze. Rocío Muñoz Morales afferma di essersi scoperta "più forte e più buona, capace di combattere col sorriso. Mi sono sorpresa di me stessa. Non sono spaventata di dover rinascere, sono serena, giovane e, nonostante le ferite, credo ancora nell’amore" Ha scelto di non parlare per parecchio tempo. “Non mi apparteneva quello che mi stava succedendo intorno, così grottesco e sgradevole” afferma Rocío Muñoz Morales nel corso della sua prima intervista dopo la vicenda legata a Raul Bova e Martina Ceretti. L’attrice spagnola dà finalmente una spiegazione al suo silenzio e parla del gossip che l’ha vista coinvolta lo scorso luglio ai microfoni di Vanity Fair. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rocío Muñoz Morales parla per la prima volta dopo la vicenda di “occhi spaccanti”

Approfondimenti su Rocío Muñoz Morales

Rocio Munoz Morales ha deciso di parlare per la prima volta della separazione da Raoul Bova, affermando:

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rocío Muñoz Morales

Argomenti discussi: Rocio Munoz a Verona chiede aiuto a Giulietta: Salva il mio matrimonio con Raoul Bova; Andrea Iannone fa scandalo, pubblica (e poi cancella) la foto di un giocattolo erotico: arriva il like sospetto di Rocio; Slip dress anche d’inverno come Rocio Munoz Morales: 12 modelli da comprare subito; Andrea Iannone e la presunta frecciatina a Elodie dopo la rottura: Le donne vanno e vengono.

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio sui gossip: De Martino un amico, con Iannone abbiamo valori similiL’ex compagna di Raoul Bova ha rotto il silenzio e parlato anche della chiacchieratissima rottura e dei nuovi gossip emersi sul suo conto: cosa c’è di vero ... libero.it

Rocío Muñoz Morales conferma la frequentazione con Andrea IannonePotrebbe sbocciare una nuova storia d'amore: Rocío Muñoz Morales conferma la frequentazione con Andrea Iannone ... ultimenotizieflash.com

Rocio Muños Morales si scatena con Matteo Tanzilli in un locale a Roma! #gossip #rociomunozmorales #matteotanzilli #Roma - facebook.com facebook