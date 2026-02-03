Roccapiemonte presentato l’album delle figurine del paese

Questa mattina il Comune di Roccapiemonte ha svelato ufficialmente l’album delle figurine del paese. L’evento si è svolto nell’Aula Consiliare, dove cittadini e bambini si sono ritrovati per sfogliare le nuove pagine e scoprire le immagini della loro città. L’iniziativa mira a coinvolgere le famiglie e a rafforzare il senso di comunità tra gli abitanti.

L’album è realizzato dall’azienda Akinda e mette insieme 500 figurine che raffigurano le bellezze architettoniche e storiche del comune e i bambini di quattro associazioni che hanno aderito al progetto È stato presentato, presso l’Aula Consiliare del Comune di Roccapiemonte, l’album delle figurine della cittadina di Roccapiemonte. Un progetto voluto fortemente dal sindaco Carmine Pagano e dal vicesindaco Roberto Fabbricatore e che è stato seguito minuziosamente dall’ufficio Politiche Sociali ed in particolare dalle dipendenti Laura Apostolico e Giovanna Salzano. L’album è realizzato dall’azienda Akinda e mette insieme 500 figurine che raffigurano le bellezze architettoniche e storiche della città di Roccapiemonte e i bambini di quattro associazioni che hanno aderito al progetto: Equestrian Tufare di Anna Ciancone; Asd Be Family di Maria Ferrara; Majorettes MCF Roccapiemonte; Asd Golden Academy di Lorenzo Prisco e Asd Polisportiva Rocchese del presidente Roberto Raspantini.🔗 Leggi su Salernotoday.it

