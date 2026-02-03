Roccapiemonte presentato l’album delle figurine del paese
Questa mattina il Comune di Roccapiemonte ha svelato ufficialmente l’album delle figurine del paese. L’evento si è svolto nell’Aula Consiliare, dove cittadini e bambini si sono ritrovati per sfogliare le nuove pagine e scoprire le immagini della loro città. L’iniziativa mira a coinvolgere le famiglie e a rafforzare il senso di comunità tra gli abitanti.
L’album è realizzato dall’azienda Akinda e mette insieme 500 figurine che raffigurano le bellezze architettoniche e storiche del comune e i bambini di quattro associazioni che hanno aderito al progetto È stato presentato, presso l’Aula Consiliare del Comune di Roccapiemonte, l’album delle figurine della cittadina di Roccapiemonte. Un progetto voluto fortemente dal sindaco Carmine Pagano e dal vicesindaco Roberto Fabbricatore e che è stato seguito minuziosamente dall’ufficio Politiche Sociali ed in particolare dalle dipendenti Laura Apostolico e Giovanna Salzano. L’album è realizzato dall’azienda Akinda e mette insieme 500 figurine che raffigurano le bellezze architettoniche e storiche della città di Roccapiemonte e i bambini di quattro associazioni che hanno aderito al progetto: Equestrian Tufare di Anna Ciancone; Asd Be Family di Maria Ferrara; Majorettes MCF Roccapiemonte; Asd Golden Academy di Lorenzo Prisco e Asd Polisportiva Rocchese del presidente Roberto Raspantini.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Roccapiemonte Album
L’album dei calciatori. Presentata a Lissone la nuova collezione delle figurine Panini
Panini dalla coccoina all’intelligenza artificiale: ecco come cambia lo storico album delle figurine dei calciatori
Dalle tradizionali figurine incollate con la coccoina alle innovative applicazioni dell’intelligenza artificiale, l’album Panini si evolve per offrire un’esperienza sempre più digitale e interattiva.
Ultime notizie su Roccapiemonte Album
Argomenti discussi: Roccapiemonte. Presentato l'album delle figurine di Roccapiemonte.
Roccapiemonte, pericolo inquinamento nel torrente Solofrana, presentato esposto in ProcuraInquinamento del torrente Solofrana, presentato un esposto alla Procura di Nocera Inferiore. Lo hanno firmato i consiglieri di opposizione, a Roccapiemonte, Giovanni Adinolfi, Giuseppe Ciancio, ... ilmattino.it
A ROCCAPIEMONTE L'ALBUM DI FIGURINE DELLA CITTA' È stato presentato ufficialmente questo pomeriggio presso l’Aula Consiliare del Comune di Roccapiemonte, l’album delle figurine della città di Roccapiemonte. L’album mette insieme 500 figurine - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.