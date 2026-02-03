Durante i festeggiamenti del Capodanno cinese a Parigi, un robot umanoide ha attirato l’attenzione di tutti. Mentre la gente si godeva la festa, il robot ha sfilato lungo gli Champs-Elysees, sorprendendo i presenti. Molti si sono fermati a guardarlo, scattando foto e video. È stato un momento che nessuno si aspettava, e che ha mandato in tilt la tradizionale atmosfera della celebrazione.

Un robot umanoide ha rubato la scena durante i festeggiamenti del Capodanno cinese a Parigi. Il robot ha sfilato lungo gli Champs-Elysees, sorprendendo il pubblico. Il robot ha anche eseguito una danza tradizionale cinese di fronte all’arco di Trionfo. Come riporta il Corriere della Sera, oltre all’umanoide, alla manifestazione hanno partecipato anche 600 artisti, 9 draghi e 15 leoni. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Robot umanoide ruba la scena al Capodanno cinese di Parigi: la sorpresa del pubblico – Video

Approfondimenti su Capodanno Cinese

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Capodanno Cinese

Argomenti discussi: Non più solo bracci meccanici: i robot diventano agenti mobili e collaborativi; Cane robot attacca il pubblico e ringhia. L'autore dell'installazione: Ci costringe a confrontarci con ciò che proviamo VIDEO; 5 PETARDI da acquistare subito su eBay: ultimi pezzi.

I robot umanoidi fanno un passo avanti: ma quanto sono utili?Alcune fabbriche cinesi hanno già integrato i nuovi automi nei processi produttivi, ma molte attività richiedono ancora operatori umani ... lescienze.it

Questo robot usa l'anca per chiudere i cassetti: Helyx 02 è la svolta dei robot umanoidiFigure ha presentato Helix 02, una singola rete neurale che integra visione, tatto e movimento per gestire il suo robot umanoide. Il sistema coordina camminata e manipolazione in modo continuo, comple ... hwupgrade.it

Un robot umanoide cammina a -47°C: il test estremo in Cina. Il video Link nei commenti - facebook.com facebook

Robot umanoide cucina e si muove come una persona: ecco Helix 02 x.com