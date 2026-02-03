Roberto Vannacci lascia la Lega | l' annuncio del generale atteso a ore

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve. L’ex generale ha mantenuto il riserbo fino all’ultimo, ma ormai sembra certo: Vannacci sta per lasciare il partito di Matteo Salvini.

SALVINI AVVERTE VANNACCI: CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA

Argomenti discussi: Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo; Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci; Salvini avvisa Vannacci e detta la linea, meno slogan e più pragmatismo.

Non mi stupirei se Roberto Vannacci, dopo aver preso un passaggio dalla Lega, di qui alle elezioni politiche si lasciasse recuperare da Fratelli d'Italia e dalla Meloni. Naturalmente in nome dell'amor di patria x.com