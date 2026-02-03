Roberto Vannacci annuncia di aver lasciato la Lega. Martedì 3 febbraio 2026, il generale ha scritto a Matteo Salvini per comunicargli la decisione. La frase che ha scelto per salutare il leader del partito è semplice e diretta: “Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra”. Vannacci non fa più parte del partito, ma il suo addio arriva senza polemiche e con una frase che lascia spazio alla sua scelta personale.

Roberto Vannacci non fa più parte della Lega. Il generale ha comunicato martedì 3 febbraio 2026 a Matteo Salvini la decisione di lasciare il partito, chiudendo con una frase che mescola affetto personale e distanza politica: “Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra”. Una separazione che arriva dopo appena dieci mesi dall’ingresso ufficiale nel Carroccio. Ieri i due si erano incontrati per un confronto. Nonostante il tentativo di chiarimento, la decisione di Vannacci è rimasta ferma. Dal quartier generale della Lega trapelano dichiarazioni che chiudono ogni porta: anche se il generale cambiasse idea, ormai la frattura è irreparabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Roberto Vannacci lascia la Lega e scrive a Salvini: “Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra”

Approfondimenti su Roberto Vannacci

Questa mattina il generale Vannacci ha annunciato ufficialmente di lasciare la Lega.

Il generale Vannacci annuncia ufficialmente di lasciare la Lega.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roberto Vannacci

Argomenti discussi: Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo; Salvini avvisa Vannacci e detta la linea, meno slogan e più pragmatismo; Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega: Ora un’Afd all’italiana.

Vannacci lascia la Lega, l'ultimatum di Salvini e la sfida alla Meloni: ecco perché esce dal CarroccioDa giorni aveva varcato il Rubicone. Roberto Vannacci non è un generale della Lega. Non più. Vuole le sue truppe e il suo partito. Futuro Nazionale. Il tricolore nel simbolo ... ilmattino.it

Vannacci lascia la Lega: a breve l’annuncio dopo l’incontro con SalviniRoberto Vannacci lascia la Lega. La decisione verrà formalizzata nelle prossime ore. Sarebbe questo l'esito dell'incontro avuto con il leader e vicepremier Matteo Salvini ieri, secondo quanto ... fanpage.it

Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega #Politica - facebook.com facebook

Roberto Vannacci verso l'uscita dalla Lega x.com