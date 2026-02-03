Roberto Vannacci lascia la Lega e scrive a Salvini | Ti voglio bene ma la mia strada è un’altra
Roberto Vannacci annuncia di aver lasciato la Lega. Martedì 3 febbraio 2026, il generale ha scritto a Matteo Salvini per comunicargli la decisione. La frase che ha scelto per salutare il leader del partito è semplice e diretta: “Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra”. Vannacci non fa più parte del partito, ma il suo addio arriva senza polemiche e con una frase che lascia spazio alla sua scelta personale.
Roberto Vannacci non fa più parte della Lega. Il generale ha comunicato martedì 3 febbraio 2026 a Matteo Salvini la decisione di lasciare il partito, chiudendo con una frase che mescola affetto personale e distanza politica: “Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra”. Una separazione che arriva dopo appena dieci mesi dall’ingresso ufficiale nel Carroccio. Ieri i due si erano incontrati per un confronto. Nonostante il tentativo di chiarimento, la decisione di Vannacci è rimasta ferma. Dal quartier generale della Lega trapelano dichiarazioni che chiudono ogni porta: anche se il generale cambiasse idea, ormai la frattura è irreparabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Approfondimenti su Roberto Vannacci
Il generale Vannacci lascia la Lega, oggi l'annuncio. Il messaggio a Salvini: «Ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra»
Questa mattina il generale Vannacci ha annunciato ufficialmente di lasciare la Lega.
Il generale Vannacci lascia la Lega, oggi l'annuncio. Il messaggio a Salvini: «Ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra»
Il generale Vannacci annuncia ufficialmente di lasciare la Lega.
Ultime notizie su Roberto Vannacci
Argomenti discussi: Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo; Salvini avvisa Vannacci e detta la linea, meno slogan e più pragmatismo; Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega: Ora un’Afd all’italiana.
Vannacci lascia la Lega, l'ultimatum di Salvini e la sfida alla Meloni: ecco perché esce dal CarroccioDa giorni aveva varcato il Rubicone. Roberto Vannacci non è un generale della Lega. Non più. Vuole le sue truppe e il suo partito. Futuro Nazionale. Il tricolore nel simbolo ... ilmattino.it
Vannacci lascia la Lega: a breve l’annuncio dopo l’incontro con SalviniRoberto Vannacci lascia la Lega. La decisione verrà formalizzata nelle prossime ore. Sarebbe questo l'esito dell'incontro avuto con il leader e vicepremier Matteo Salvini ieri, secondo quanto ... fanpage.it
Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega #Politica - facebook.com facebook
Roberto Vannacci verso l'uscita dalla Lega x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.