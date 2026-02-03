rob la vincitrice di x factor 2025 annuncia il singolo la mia storia

Rob, la vincitrice di X Factor 2025, annuncia il suo nuovo singolo. Si chiama La mia storia ed è stato scritto insieme a Naska. La cantante ha confermato l’uscita nei prossimi giorni, lasciando i fan in attesa.

La vincitrice dell’ultima edizione di X Factor rob annuncia La mia storia, il nuovo singolo scritto con Naska. Dopo averlo anticipato a sorpresa ieri sera, lunedì 2 febbraio al Detune di Milano, portandolo per la prima volta sul palco insieme alla sua nuova band, rob annuncia oggi ufficialmente La mia storia ( Warner Records Italy Warner Music Italy ), il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 6 febbraio. Scritto da rob con Naska, a cui si aggiungono Andrea Bonomo e Renzo Stone, che firmano anche la produzione con Giordano Colombo, il brano rappresenta il riconoscimento di una voce autentica, capace di raccontare senza filtri le emozioni e le contraddizioni della sua generazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Rob, la vincitrice di X Factor 2025: il party dopo la vittoria!#rob #xfactor2025 #paolaiezzi

Rob, dopo X Factor il nuovo singolo La mia storia(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Rob, vincitrice dell'ultima edizione di X Factor, annuncia l'uscita del singolo La mia storia (Warner Records Italy / ... spettacoli.tiscali.it

E' rob la vincitrice di X Factor 2025, l'emozione all'annuncioNapoli , 5 dic. (askanews) - X Factor 2025 suona il punk: nella notte di Piazza del Plebiscito a Napoli, davanti a 16mila persone, a trionfare è l'underdog dell'edizione, rob, studentessa 20enne di ... quotidiano.net

Radio Zeta. . La vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, Rob, è pronta a tornare con un nuovo singolo in uscita venerdì 6 febbraio Un brano, intitolato "La mia storia" che la giovane cantante ha già presentato in anteprima ai fan durante uno showcase escl - facebook.com facebook