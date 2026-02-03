Ritrovato nei fondali di Brucoli un aereo Usa della Seconda guerra mondiale | è un Douglas C-47

Durante un’immersione nei fondali di Brucoli, nel Siracusano, è stato trovato un aereo militare statunitense della Seconda guerra mondiale. Si tratta di un Douglas C-47, che si è staccato dal suo passato e ora giace sommerso sotto la superficie. La scoperta è stata fatta sotto la supervisione della Soprintendenza del Mare, che ha confermato l’identità del velivolo e le sue condizioni.

Un aereo militare statunitense della Seconda guerra mondiale ne è stato individuato sui fondali di Brucoli, nel Siracusano, durante un'immersione condotta con la supervisione della Soprintendenza del Mare. Il relitto è stato scoperto dai subacquei Fabio Portella e Linda Pasolli del Capo Murro Diving Center; l'analisi dei particolari costruttivi ha poi consentito di identificarlo come Douglas C-47, storico velivolo da trasporto dell'aviazione Usa. Il ritrovamento e l'identificazione del velivolo. L'aereo giace su un fondale fangoso pianeggiante, a circa un miglio da Capo Campolato, in assetto di volo.

