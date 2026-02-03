Ritardi e cancellazioni dei treni garantiti | Sciopero diritto irrinunciabile ma si rispettino i pendolari

La mattinata dei pendolari sulla tratta Bergamo-Milano si apre con ritardi e cancellazioni dei treni garantiti. Lo sciopero, come previsto, si svolge senza compromessi, ma i pendolari si trovano ad affrontare un’altra giornata di disagi. Le corse saltate e le attese lunghe creano confusione e frustrazione tra chi deve raggiungere il lavoro o l’università. La situazione si ripete, e chi viaggia chiede più rispetto e interventi concreti.

Bergamo. La giornata dei pendolari sulla tratta ferroviaria Bergamo-Milano è iniziata, ancora una volta, nel peggiore dei modi. Lo sciopero annunciato lunedì 2 febbraio dal sindacato Orsa non ha rispettato gli orari garantiti con corse cancellate e ritardi sia nella fascia mattutina, tra le 6 e le 9, sia in quella serale dalle 18 alle 21. A farne le spese centinaia di persone, lavoratori e studenti, che hanno dovuto attendere ore nelle varie stazioni o su convogli in attesa di un ordine di partenza che poi non è mai arrivato. “Una situazione a dir poco irrispettosa delle persone – scrive una pendolare, Chiara Ciniselli, in una lettera di denuncia -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Questa mattina, i treni di Trenord sono rimasti fermi a causa di uno sciopero indetto dai lavoratori.

