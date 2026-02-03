Ritardatari del Lotto | i numeri su tutte le 11 ruote aggiornati

I numeri ritardatari del Lotto sono stati aggiornati dopo l’estrazione di sabato 31 gennaio 2026. Il numero 20 sulla ruota di Bari è il più atteso, perché manca da 131 estrazioni. La lista completa dei numeri che faticano a uscire si trova ora online e viene aggiornata dopo ogni estrazione.

