Risveglio bianco - Alla ricerca del fior della candelora

Domenica 8 febbraio, gli appassionati si preparano a partecipare alla tradizionale ricerca del Fiòr della Candêlora, un appuntamento che segna la fine dell’inverno. In diverse località si svolgeranno eventi e raduni, con persone di tutte le età pronte a vivere questa ricorrenza. La giornata promette di portare un po’ di colore e calore, nonostante il freddo, per salutare simbolicamente la stagione più rigida.
Domenica 8 febbraio, unisciti alla ricerca del Fiòr della Candêlora per salutare in modo adeguato la fine dell'inverno. Una passeggiata all' insegna della natura e cultura. Partiremo dal parcheggio degli impianti sportivi di Fumane (VR) alle ore 8:30 e saliremo nel Parco Naturale della Valpolicella fino ad arrivare al borgo di Purano(VR) poi scenderemo verso il Progno di Breonio per poi risalire l' incantevole Vajo Pangoni fino a Cavalo (VR). Alla fine ritorniamo al punto di partenza senza dimenticare di passare dal santuario della Madonna delle Salette. Prima dell' ultima discesa ci fermeremo per il pranzo.🔗 Leggi su Veronasera.it
«Radicchio Bianco Fior: sarà un'annata strepitosa»
Il radicchio Bianco Fior di Maserà si prepara a una stagione di alta qualità.
Tra costellazioni e galassie Lia Briganti va alla ricerca dei legami familiari con la mostra "Origine del Buco Bianco"
Lia Briganti esplora i misteri dell'universo e i legami familiari attraverso la sua astrofotografia.
Argomenti discussi: Febbraio inizia con la neve in Aspromonte, risveglio bianco a Gambarie | FOTO; Risveglio con la neve: pochi disagi; Pizza, Dario Nardin è campione del mondo. Suo il migliore abbinamento con la birra: Ecco la mia Risveglio, che esalta l'anti-spreco; Bianco risveglio in Emilia-Romagna, la neve abbraccia le montagne | FOTO.
Neve sulle colline: risveglio bianco a Como! Da Garzola a Civiglio, passando per Monte Olimpino, Sagnino, Albate e Muggiò, la neve ha fatto la sua comparsa nella notte regalando scorci suggestivi. Attenzione alla viabilità: sebbene le precipitazioni siano in e - facebook.com facebook
Questa mattina risveglio bianco per #GabicceMare Con la squadra comunale siamo già al lavoro per la distribuzione del sale e la pulizia delle strade principali. Vi invitiamo a limitare gli spostamenti se non necessari. La situazione dovrebbe migliorare dur x.com
