RISULTATI | NJPW Road To The New Beginning del 03.022026

Questa sera a Iwaki si è tenuto lo show di New Japan Pro-Wrestling “Road To The New Beginning”. Tra i risultati, spicca la vittoria di Katsuya Murashima su Masatora Yasuda. La serata ha regalato alcune emozioni ai fan presenti, con incontri che hanno tenuto alta la tensione fino all’ultimo.

Federazione: New Japan Pro-Wrestling Show: Road To The New Beginning Città: Iwaki Arena: Iwaki General Gymnasium Di seguito i risultati dello show: Katsuya Murashima batte Masatora Yasuda. Ryusuke Taguchi & El Desperado battono Shoma Kato & Tiger Mask. T.M.D.K. (Kosei Fujita, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa & Zack Sabre Jr.) battono Tatsuya Matsumoto, Oleg Boltin, YOSHI-HASHI & Hirooki Goto. Master Wato, YOH, Toru Yano & Aaron Wolf battono HOUSE OF TORTURE (Dick Togo, DOUKI, Yujiro Takahashi & Ren Narita). Robbie X, OSKAR & Yuto-Ice battono Tomoaki Honma, Yuya Uemura & Shota Umino. United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira, Great-O-Khan & Callum Newman) battono Gedo, Taiji Ishimori, Hiromu Takahashi & David Finlay.

