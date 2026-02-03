Rissa nell' area di servizio nuovi arresti | due quarantenni ai domiciliari

Due quarantenni sono stati messi agli arresti domiciliari dopo una rissa scoppiata nella serata del 29 dicembre a Sant'Andrea delle Fratte, vicino Perugia. La lite tra i due uomini è degenerata e ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine, che hanno portato all’arresto. La scena si è svolta tra lamiere e sgas, creando scompiglio nell’area di servizio.

Due arresti per la rissa scoppiata nella serata del 29 dicembre del 2025 nei pressi di un'area di servizio a Sant'Andrea delle Fratte, alla periferia di Perugia. I Carabinieri della Stazione di Perugia, supportati dai militari della Squadra di intervento operativo dell'8° Reggimento "Lazio".

