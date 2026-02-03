La tensione torna a salire a Torino, dove le immagini delle violenze di tre giorni fa tornano a far discutere. I manifestanti che si sono opposti alla polizia, attaccandola con calci, pugni e anche con radare “brucia retine”, hanno preso di mira gli agenti seduti a terra. La scena, trasmessa dappertutto, ha scatenato indignazione in tutta Italia. E mentre la politica cerca di capire come rispondere, la sinistra torna a puntare il dito contro le forze dell’ordine, accusandole di essere troppo aggressive. Fratoianni

Sono trascorse soltanto 72 ore dalle violenze di Torino. Meno di tre giorni fa, le immagini di giovani poliziotti a terra presi a martellate, pugni in volto e sulla testa, calci, colpiti da radar “brucia retine” dai manifestanti scesi in piazza a difendere il centro sociale Askatasuna sono state trasmesse da tutti i media, lasciando l’Italia allibita. La brutalità sferrata contro le forze dell’ordine, servitori dello Stato e custodi della sicurezza non lasciava spazio a parole. Di fronte all’irruenza di quell’aggressione, l’unica cosa che le istituzioni e le forze politiche potevano fare era esprimere solidarietà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rispunta la solita sinistra senza vergogna: il Manifesto attacca la polizia, Fratoianni il Viminale

