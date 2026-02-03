Risorgimento a Roma | un ciclo di incontri sulla memoria

Nei prossimi mesi, Roma ospiterà un ciclo di quattro conferenze dedicate al Risorgimento e alla Repubblica Romana. Gli eventi si terranno al Campidoglio e all’Archivio Storico Capitolino, dal 9 febbraio fino all’11 maggio 2026. Un’occasione per approfondire un periodo fondamentale della storia italiana e riscoprire figure e momenti chiave di quell’epoca.

Cosa: Un ciclo di quattro conferenze storiche dedicate al Risorgimento e alla Repubblica Romana.. Dove e Quando: Campidoglio e Archivio Storico Capitolino, dal 9 febbraio all'11 maggio 2026.. Perché: Per riscoprire le radici democratiche dell'Italia attraverso l'analisi di figure chiave e luoghi simbolo.. L'eredità storica di Roma si arricchisce di un nuovo percorso di approfondimento dedicato a una delle stagioni più intense e idealiste della storia nazionale. A partire dal 9 febbraio 2026, la Capitale ospiterà il ciclo di conferenze intitolato Risorgimento a Roma, un'iniziativa promossa dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

