Riserva fredda e investimenti Stefanazzi | Sul futuro della centrale Enel il governo non sa che fare

«Il governo non sa veramente da che parte iniziare». Commenta così l’onorevole Claudio Stefanazzi la risposta, a firma del sottosegretario Fausta Bergamotto, la risposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy alla sua interrogazione a risposta scritta sul futuro della centrale Enel di Cerano e, di conseguenza, sui lavoratori diretti e dell’indotto. La risposta del ministero Il sottosegretario, in particolare, ricorda che il cosiddetto Tavolo per la decarbonizzazione “si è insediato nel 2023 e ha portato avanti la sua attività negli anni successivi, svolgendo un ampio lavoro finalizzato a individuare progettualità per la reindustrializzazione dell'area di pertinenza della centrale e di tutte le aree industriali del territorio brindisino”, nominando tra l’altro un commissario unico, per superare eventuali inadempienze o rallentamenti burocratici. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

