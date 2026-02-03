Questa mattina il governo ha deciso di spostare il prossimo Consiglio dei ministri a giovedì pomeriggio, alle 17, invece di mercoledì come previsto. La decisione arriva in un momento di tensione tra il governo e il Colle, che ha complicato i piani e portato a un rinvio inatteso. Restano da capire quali siano le questioni che hanno causato questa modifica nel calendario ufficiale.

Il prossimo Consiglio dei ministri si dovrebbe tenere giovedì nel pomeriggio, verso le 17, e non mercoledì come inizialmente programmato. Il governo ha ritenuto infatti necessario un "rinvio tecnico" di 24 ore per mettere a punto le norme del nuovo decreto Sicurezza. Uno slittamento che però più che un "rinvio tecnico" è un tentativo di mediazione con la Presidenza della Repubblica per arrivare a un compromesso tra esecutivo e Colle su alcune norme inserite nel nuovo decreto Sicurezza, soprattutto circa il fermo preventivo a 12 ore. Allinearsi prima per evitare bocciature poi, è questo che ha suggerito a Giorgia Meloni di muoversi con calma e oculatezza nonostante gli scontri di sabato a Torino tra manifestanti pro Askatasuna ( il centro sociale sgomberato il 18 dicembre 2025 ) e le forze dell'ordine, con alcuni agenti finiti in ospedale, offrissero quei requisiti di necessità e urgenza per varare il decreto Sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Rinviato a giovedì il Consiglio dei ministri. I problemi del governo con il Colle

