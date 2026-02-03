A gennaio, i clienti con redditi più bassi devono fare i conti con un nuovo aumento del gas. Il prezzo di riferimento sale del 10,5%, toccando i 113,02 centesimi di euro al metro cubo. Una spesa in più che si fa sentire, soprattutto per chi ha budget limitati.

I rincari del gas per i clienti a basso reddito hanno ripreso a gennaio, con un aumento del 10,5% del prezzo di riferimento, che sale a 113,02 centesimi di euro al metro cubo. L’Agenzia per l’Energia (Arera) ha reso noto il dato, interrompendo così la tendenza al ribasso che aveva caratterizzato gran parte del 2025. Il rincaro è dovuto soprattutto all’aumento delle quotazioni all’ingrosso, che si sono spese a seguito di condizioni meteo rigide, con un incremento della domanda di gas. Il costo della materia prima – calcolato come CMEM (costo medio della materia prima gas a copertura dei costi di approvvigionamento) – sale a 37,75 euro al MWh, in netto aumento rispetto al mese precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rincari inaspettati per i clienti a basso reddito: gas si fa più costoso

Il nuovo Eurobarometro rivela le preoccupazioni degli italiani riguardo al futuro economico, con un timore crescente per inflazione e costi elevati nel 2026.

