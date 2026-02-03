Un minorenne è stato arrestato a Serramanna mentre tentava di svaligiare una scuola. È stato trovato con eroina e marijuana in tasca. La polizia lo ha fermato sul posto. Il giovane, di 49 anni, residente a Decimomannu, non ha opposto resistenza. Ora si trova in caserma in attesa di conoscere le prossime mosse.

Un minorenne di 49 anni, residente a Decimomannu, è stato arrestato a Serramanna dopo essere stato trovato in possesso di eroina e marijuana, mentre tentava un furto in un istituto scolastico. L’uomo, denunciato a piede per ricettazione, è stato colto in flagranza durante un tentativo di furto in una scuola di Serramanna, nella parte sud della Sardegna. Le indagini condotte dai Carabinieri di Sanluri hanno permesso di collegare l’uomo a due furti avvenuti a Villacidro nel mese di gennaio, uno il 13 e l’altro il 31. I militari hanno sequestrato oggetti che indicavano l’attività criminale: chiavi speciali per scassinare infissi, abiti utilizzati nell’operazione, e un bottino di circa 130 monete, per un totale di 20 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - **Rilevati in scuola a Serramanna un minorenne con droga e furti in corso d’opera**

Approfondimenti su Serramanna Scuola

Nella provincia di Salerno, un minore è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Sarno per aver detenuto droga e armi, con l’accusa di spaccio e porto illecito.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Serramanna Scuola

Argomenti discussi: Legionella, controlli in 2 scuole dell’infanzia di Noventa. Attivate le misure di sicurezza; Rischio legionella in due scuole dell’infanzia: attivato il protocollo di sicurezza; Bilancio Polizia Locale a Sirmione: nel 2025 18.743 multe e 69 incidenti rilevati - Radio Bruno; Legionella alla scuola Carducci di San Vittore Olona, il sindaco Zerboni: Nessun rischio per la salute.

Intelligenza artificiale a scuola: perché è urgente formare i docentiL'intelligenza artificiale a scuola richiede docenti formati. BETT 2026 e ricerca OECD mostrano che competenze fanno la differenza. agendadigitale.eu

Rientro a scuola in sicurezzaDopo quasi due mesi di lezioni in una sede provvisoria, questa mattina è suonata di nuovo la campanella alla scuola dell’infanzia Montedoro. I 98 bambini, insieme a 14 insegnanti e 3 collaboratori sco ... teletruria.it

AGGIORNAMENTO ACQUA NELLA SCUOLA DI LUGAGNANO. Dopo i malori arrivano i tecnici ARPAV: nessun coliforme rilevato. Attesi i dati chimici - facebook.com facebook