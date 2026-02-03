Riforma pensioni 2026 e Bilancio INPS | ultime considerazioni

La discussione sulla riforma delle pensioni nel 2026 si accende ancora. Sul portale si è acceso un dibattito acceso tra chi mette in dubbio la possibilità di dividere chiaramente assistenza e previdenza, e chi invece sostiene che si tratta di un obiettivo difficile da realizzare o solo uno slogan propagandistico. La questione resta aperta, con opinioni contrastanti tra esperti e cittadini.

Interessante il dibattito che é emerso sul portale a seguito dell’articolo pubblicato ieri sul poter dividere realmente assistenza da previdenza e se questo ‘mantra’ spesso ricorrente come cavallo di battaglia anche da taluni Governi sia poi realmente perseguibile o solo un dire propagandistico. Spesso si sente dire che il Bilancio Inps é in ordine, ma lo é davvero e soprattutto grazie a cosa? Il Dottor Perfetto che ieri ha sollevato il dibattito sul tema, confrontandosi con alcuni lettori sul portale, ha esplicitato ancor meglio alcuni aspetti, in cui emerge chiaramente come il suo pensiero sia poi in linea con chi ha sempre fatto meno propaganda preferendo dire, anche a proprio discapito la verità sul fronte previdenziale, ossia il Professor Cazzola.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

