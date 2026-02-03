Rifiuti abbandonati al lavatoio Il nodo di affitti e lavoro in nero

I rifiuti abbandonati al lavatoio sul canale Villoresi sono un problema che si ripete. Ieri un sacco di immondizia è stato aperto e il contenuto è finito sparso nel bacino e lungo gli argini, che al momento sono in secca. La zona, già difficile da gestire, diventa sempre più sporca e pericolosa. La situazione si aggrava anche a causa delle difficoltà legate agli affitti e al lavoro in nero, che contribuiscono a creare un clima di abbandono e illegalità.

Anche il lavatoio sul canale Villoresi è diventato vittima dell’abbandono di rifiuti. Ieri un sacco dell’immondizia è stato aperto e sparso nel bacino e sugli argini del canale al momento in secca. Dopo i sentieri lungo i campi e i boschi, ora i furbetti del pattume prendono di mira le zone visibili del paese. Difficile dare una spiegazione a questi comportamenti, un’ipotesi potrebbe essere l’impossibilità a conferire i rifiuti come avviene durante i passaggi settimanali degli addetti alla nettezza urbana. Avere le diverse mastelle per la differenziazione comporta una comunicazione al consorzio per la raccolta dei rifiuti, che richiede il pagamento di una tariffa in base all’estensione della proprietà e al numero di occupanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuti abbandonati al lavatoio. Il nodo di affitti e lavoro in nero Approfondimenti su Villoresi Rifiuti, Mezzetti: "Su Tcp psicosi irrazionale". E punta il dito contro le migliaia di affitti in nero Il sindaco Massimo Mezzetti interviene sul tema della gestione dei rifiuti, evidenziando una psicosi irrazionale legata al Tcp. Abbandono rifiuti, "Gli affitti in nero pesano, ma sulla tariffa puntuale troppa confusione" L’abbandono dei rifiuti e gli affitti in nero rappresentano sfide significative per la gestione urbana. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Villoresi Argomenti discussi: Rifiuti abbandonati al lavatoio. Il nodo di affitti e lavoro in nero; Messina, consegnati dalla Struttura commissariale i lavori di bonifica e demolizione delle aree ex Lavatoio e curva di via San Jachiddu a Giostra. Rifiuti abbandonati al lavatoio. Il nodo di affitti e lavoro in neroAnche il lavatoio sul canale Villoresi è diventato vittima dell’abbandono di rifiuti. Ieri un sacco dell’immondizia è stato aperto ... ilgiorno.it Rifiuti abbandonati a Genova, multati 19 svuota-cantine grazie alle telecamere. Nessuna tolleranzaL’area di via Spallanzani trasformata in discarica abusiva. Blitz dei vigili in particolare a San Teodoro e Sampierdarena ... ilsecoloxix.it La pineta di Campomarino lido in preda agli incivili, meno male che c'è chi rimuove i rifiuti abbandonati - facebook.com facebook SAN CASCIANO - Via Malafrasca, intervento degli ispettori di Alia sui rifiuti abbandonati: purtroppo nessun indizio utile. Sono stati analizzati minuziosamente, nessun elemento per poter risalire al colpevole. Verranno ritirati entro il fine settimana. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.