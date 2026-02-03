Rifiutata al corso per autisti di bus perché mamma hanno detto che non se la sentivano | il racconto di Kimberly

La storia di Kimberly Brundu fa il giro sui social. La donna di 32 anni ha spiegato di essere stata rifiutata al corso per autisti di bus finanziato dalla Regione Liguria perché mamma di un bambino di 12 anni. Hanno detto che non se la sentivano, e così le hanno negato l’accesso. Kimberly si è detta sorpresa e delusa: aveva già in mano tutto, dal progetto di diventare autista a un sogno che ora sembra più difficile da realizzare.

La 32enne Kimberly Brundu ha raccontato a Fanpage.it di essere stata rifiutata per il corso finanziato dalla Regione Liguria per conseguire la patente D+CQC e guidare gli autobus perché mamma di un bambino di 12 anni. "Mi dissero che sarei stata l'ideale, ma che non se la sentivano perché avevo un figlio".

