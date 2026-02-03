Riapre il valico di Rafah ma gli attacchi continuano e i civili muoiono | la testimonianza da Gaza City

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri le autorità israeliane hanno riaperto il valico di Rafah, ma la situazione sul campo resta difficile. I bombardamenti non si fermano e i civili continuano a morire sotto le macerie. Le persone cercano di uscire, ma l’accesso rimane limitato e le ONG non riescono a portare aiuti. La violenza non dà tregua, e la popolazione si trova in mezzo a un conflitto che non sembra fermarsi.

Ieri le autorità israeliane hanno riaperto il valico di Rafah, ma continuano a bombardare la Striscia e a negare l'accesso degli aiuti e a bannare le Ong. La testimonianza a Fanpage.it: "La situazione non è migliorata così tanto dal cessate il fuoco".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Rafah Valico

“Riapre il valico di Rafah ma gli attacchi continuano e i civili muoiono”: la testimonianza da Gaza City

Ieri le autorità israeliane hanno riaperto il valico di Rafah, ma la situazione a Gaza rimane critica.

Gaza, riapre dopo un anno il valico di Rafah ma continuano gli attacchi: bimbo di 3 anni morto dopo raid Idf

Il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto ha riaperto dopo più di un anno, permettendo il passaggio di 50 persone al giorno in entrambe le direzioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Rafah Valico

Argomenti discussi: Gaza, Hamas restituisce l’ultimo corpo israeliano. Riapre il valico di Rafah; Rafah, il valico riapre ma il controllo resta nelle mani di Israele; Gaza, riapre il valico di Rafah: Solo ai residenti. Israele: Stop alle attività di Msf; A Gaza riapre il valico di Rafah, Kallas: Passo concreto per la pace. Ma Israele non ferma i bombardamenti.

riapre il valico diRiapre il valico di Rafah ma gli attacchi continuano e i civili muoiono: la testimonianza da Gaza CityIeri le autorità israeliane hanno riaperto il valico di Rafah, ma continuano a bombardare la Striscia e a negare l'accesso degli aiuti e a bannare le ... fanpage.it

riapre il valico diRiapre il valico di Rafah: i primi feriti arrivano in Egitto, ma sono troppo pochiCentocinquanta gazawi sono stati autorizzati a ricevere cure mediche oltre il confine. Nella Striscia ci sono ancora 20mila feriti, di cui 4500 minori. Tel Aviv chiude al transito degli aiuti umanitar ... editorialedomani.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.