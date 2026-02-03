Riapre il valico di Rafah ma gli attacchi continuano e i civili muoiono | la testimonianza da Gaza City

Ieri le autorità israeliane hanno riaperto il valico di Rafah, ma la situazione sul campo resta difficile. I bombardamenti non si fermano e i civili continuano a morire sotto le macerie. Le persone cercano di uscire, ma l’accesso rimane limitato e le ONG non riescono a portare aiuti. La violenza non dà tregua, e la popolazione si trova in mezzo a un conflitto che non sembra fermarsi.

Il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto ha riaperto dopo più di un anno, permettendo il passaggio di 50 persone al giorno in entrambe le direzioni.

Riapre il valico di Rafah: i primi feriti arrivano in Egitto, ma sono troppo pochiCentocinquanta gazawi sono stati autorizzati a ricevere cure mediche oltre il confine. Nella Striscia ci sono ancora 20mila feriti, di cui 4500 minori. Tel Aviv chiude al transito degli aiuti umanitar ... editorialedomani.it

All’alba del 31 gennaio una serie di attacchi israeliani ha colpito Gaza City e Khan Younis causando oltre 30 morti palestinesi, tra cui almeno sette bambini, e più di 30 feriti, alcuni in condizioni critiche. Nonostante il silenzio mediatico (quasi) generale, è uno d - facebook.com facebook

Una serie di attacchi dell’esercito israeliano, a Gaza City e a Khan Younis, il 31 gennaio, hanno causato la morte di almeno 32 persone, tra cui bambini: lo hanno denunciato le autorità sanitarie degli ospedali Nasser e al Shifa. Si tratta di uno dei bilanci più alt x.com