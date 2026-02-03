La riapertura del valico di Rafah tra Gaza ed Egitto permette a pazienti palestinesi di uscire in cerca di cure urgenti. Dopo mesi di chiusura, ora alcuni di loro possono finalmente lasciare la Striscia e raggiungere strutture sanitarie fuori dal territorio. La decisione arriva in un momento di crescente emergenza sanitaria nella zona.

Il valico di Rafah, il principale passaggio tra Gaza ed Egitto, è stato ufficialmente riaperto dopo mesi di chiusura totale, consentendo il passaggio di pazienti palestinesi in cerca di cure mediche urgenti. La riapertura, avvenuta il 2 febbraio 2026, ha subito aperto un varco vitale per famiglie in condizioni disperate, come quella di Randa e Ahmed Mustafa, che hanno attraversato il confine con il figlio ferito gravemente dopo aver perso un occhio durante un raid israeliano. Per la prima volta da mesi, la possibilità di raggiungere ospedali in Egitto o in altri paesi ha dato speranza a chi, prima, vedeva la morte avvicinarsi per mancanza di trattamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riapertura di Rafah permette il passaggio di pazienti in cerca di cure mediche urgenti.

Approfondimenti su Rafah Passaggio

Israele ha annunciato la riapertura del valico di Rafah, limitatamente al transito di persone, in conformità con il piano in 20 punti del presidente Trump.

L’ufficio del primo ministro israeliano annuncia che, nell’ambito del piano a 20 punti del presidente Trump, Israele ha accettato di riaprire il valico di Rafah.

